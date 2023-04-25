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الثلاثاء، 25-04-2023 01:24 م

اقتراح أممي لتمديد اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طريقا اقترح اتّباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة، حسبما قال مكتبه الاثنين في بيان بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف.اضافة اعلان


وسلّم غوتيريش لافروف رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تُحدّد خطوط طريق يجب اتّباعه، تمّ اقتراحه من أجل تحسين وإطالة وتوسيع الاتّفاق الذي سمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الصراع.

وأرسِلت رسالة مماثلة إلى "الموقعَين الاثنين الآخرين" على هذا الاتفاق الذي يُعتبر ضروريا للأمن الغذائي العالمي، أي أوكرانيا

في يوليو 2022، وقّعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خفّفت أزمة الغذاء العالمية الناتجة من الحرب في أوكرانيا، عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طنّ من الذرة والقمح وحبوب أخرى. ( سكاي نيوز )

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