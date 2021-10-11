اقتصاديون: تحسّن معدلات النمو يعكس حالة التعافي

الوكيل الاخباري– أكد ممثلو فاعليات صناعية وخدمية وخبراء بالاقتصاد، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الحالي، يشير إلى أن عجلة الاقتصاد الوطني بدأت بالدوران وتخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وقالوا إن هذا التحسن المحلوظ في أرقام النمو، جاء بعد إعادة فتح مختلف القطاعات الاقتصادية ورفع القيود والاجراءات التي فرضت لمواجهة ومنع تفشي الوباء، بالاضافة لتحسن الإيرادات الضريبية والصادرات الكلية.



وبينوا أن الاقتصاد الوطني لديه القدرة والإمكانيات لتقوده لتحقيق المزيد من معدلات النمو، إذ يمتاز بقابليته للتطور والنمو، متوقعين بأن تتحسن معدلات النمو في الربع الثالث من العام الحالي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.2 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020، وفقا لبيانات اعلنتها دائرة الإحصاءات العامة.



وحقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال الفترة نفسها، بلغت نسبته 5.7 بالمئة، فالصناعات الاستخراجية 5.4 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 4.3 بالمئة، والصناعات التحويلية 3.9 بالمئة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8 بالمئة.



رئيس منظومة (صنع في الاردن)، الدكتور إياد أبو حلتم، قال إن تحسن أرقام النمو، تثبت أن عجلة الاقتصاد الوطني، عادت لسابقها، خاصة في فترة بدأت فيها القطاعات بالعمل مجدداً، متوقعاً أن يكون النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي أفضل أيضاً.



وأضاف الدكتور أبو حلتم العضو في مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي، انسجم مع ارتفاع نسبة الصادرات الكلية، وحجم التجارة الخارجية، وعودة عمل مختلف القطاعات الاقتصادية المترابطة مع بعضها.



وأكد أن قطاع الإنشاءات الذي حقق أعلى نسبة نمو، دليل على زيادة الطلب على العقارات والإنشاءات، وهو ما يزيد الطلب في قطاعات عديدة ذات علاقة به لتنمو، خاصة القطاع الصناعي.



وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية قاد معدلات النمو في الاقتصاد الوطني خلال الربع الثاني للعام الحالي بمساهمته بأعلى النقاط المئوية، بنحو0.66 نقطة.

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