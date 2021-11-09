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الثلاثاء، 09-11-2021 03:33 م

تراجع الدولار الأميركي أمام الين

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الوكيل الإخباري-تراجع الدولار الأميركي خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت، اليوم الثلاثاء، أمام الين الياباني، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعتها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي التي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التطورات الاقتصادية ما بعد كورونا.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني بنسبة 0.41 بالمئة إلى مستويات 112.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.22، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 11 تشرين الأول عند 112.72.

 

بترا

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