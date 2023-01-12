الأردنيون أنفقوا 1.5 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2022

الوكيل الاخباري - تشیر بیانات البنك المركزي إلى ارتفاع الإنفاق على السیاحة خارج المملكة خلال شھر كانون الأول من عام 2022 بمقدار 26.4 ملیون دینار او ما نسبته 47.0% عن مستواه خلال ذات الشھر من عام 2021 لیصل الى 82.6 ملیون دینار (116.5 ملیون دولار) نتیجة ارتفاع عدد السیاح المغادرین الى الخارج بنسبة 44.0%.



وبذلك، فقد وصل الإنفاق على السیاحة خارج المملكة إلى 1,040.7 ملیون دینار (1,467.8 ملیون دولار) خلال عام 2022، أي بارتفاع نسبته 59.6% عن عام 2021، وذلك نتیجة ارتفاع عدد السیاح إلى خارج المملكة بنسبة 58.3%.

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