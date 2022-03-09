الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 823 مليون دينار الكترونياً خلال شباط الماضي

الوكيل الإخباري -

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كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر شباط الماضي وصلت إلى 823 مليون دينار، بمعدل 3.3 مليون حركة دفع تم تنفيذها.واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 35%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 23%، وقطاع الخدمات 23% ، وقطاعات اخرى بنسبة 20%.وبينت الأرقام على أن حركات وقيم الدفع خلال شباط الماضي انخفضت بنسبة 5%، بمقدار 39 مليون دينار مقارنة مع كانون ثاني لعام 2022.