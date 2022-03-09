الأربعاء 09-03-2022
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الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 823 مليون دينار الكترونياً خلال شباط الماضي

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الأربعاء، 09-03-2022 09:25 ص

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 823 مليون دينار الكترونياً خلال شباط الماضي

تعبيرية لعملية دفع إلكتروني


الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال شهر شباط الماضي وصلت إلى 823 مليون دينار، بمعدل 3.3 مليون حركة دفع تم تنفيذها. اضافة اعلان


واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت كل من قطاع الإتصالات بنسبة 35%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 23%، وقطاع الخدمات 23% ، وقطاعات اخرى بنسبة 20%. 

وبينت الأرقام على أن حركات وقيم الدفع خلال شباط الماضي انخفضت بنسبة 5%، بمقدار 39 مليون دينار مقارنة مع كانون ثاني لعام 2022.

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