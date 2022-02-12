مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن شعير

الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مناقصة لشراء 120 ألف طن شعير، بهدف تعزيز مخزون الاردن من هذه السلعة بما يغطي الاستهلاك لفترة أطول.

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وقالت الوزارة، انه حدد آخر موعد لقبول عروض عطاء الشعير عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22-2-2022.



ودعت الوزارة، التجار الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء ، إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.



واشترطت الوزارة على التجار دخول المناقصة بإحضار رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صور عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.



وتقوم وزارة الصناعة والتجارة قبل طرح عطاء شراء الشعير بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية وبعد طرح العطاء يتقدم لهما العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.



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