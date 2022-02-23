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الأربعاء، 23-02-2022 11:33 ص

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 863 مليون دينار الكترونيا الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت أرقام رسمية، أن قيمة حركات دفع وتحصيل الفواتير الكترونيا في الأردن خلال تشرين الثاني الماضي، وصلت إلى 863 مليون دينار،  بمعدل 3.4 مليون حركة دفع تم تنفيذها. اضافة اعلان


واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن المفوترين الأكثر لتلقي حركات الدفع من خلال النظام بذات الشهر كانت قطاعات، كل من قطاع الإتصالات بنسبة 37%، وقطاع المؤسسات الحكومة بنسبة 23%، وقطاع الخدمات 22.5% ، وقطاعات اخرى بنسبة 17%. 

وبينت الأرقام على أن حركات وقيم الدفع خلال تشرين الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 5%، بمقدار 165 ألف حركة زيادة، مقارنة مع كانون أول لعام 2021.

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