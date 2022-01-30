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الأحد، 30-01-2022 12:31 م

كاتب أميركي يدعو بلاده لتعزيز دعمها للأردن اقتصاديا

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الوكيل الإخباري - دعا الكاتب الأميركي إدي أكيفيدو، الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة توجيه استثماراتها الإنمائية في الأردن من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحقيق المزيد من التجارة، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وتمديد اتفاقيات التعاون الدفاعي بينهما.

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وقال أكيفيدو في مقاله الأسبوعي اليوم الأحد بصحيفة "لوسيل" القطرية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية تحت عنوان "الأردن المزدهر اقتصاديا"، "على الولايات المتحدة أن تعزز دعمها للأردن لكي يكون قويا ومزدهرا اقتصاديا، لأهمية الأردن كحليف للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، لكن المساعدات الأميركية الخارجية لم تركز على مساعدة الأردن في مواجهة تحدياته الاقتصادية.


وأضاف أكيفيدو في المقال أن وزير الخارجية الأميركي أكد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية أيمن الصفدي على أهمية توسيع النمو وفرص التجارة والأعمال في الأردن، وان مثل هذه الدعوات السياسية يمكن أن تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي ورفاهـية الأردنيين، وتقوية المؤسسات ودعم الـتقدم المطرد للإصلاحات السياسية والاقتصادية في الأردن.


وبين أكيفيدو أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أردن قوي، لكن الاقتصاد الأردني يعاني بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولاسيما ارتفاع نسبة البطالة إلى 25 بالمئة، علاوة على أن الأردن يعتبر ثاني أكبر بلد مضيف للاجئين على مستوى العالم.


وأشار إلى أن هناك فرصة أمام إدارة بايدن للتوقيع على مذكرة تعاون جديدة مع الأردن لتعزيز فرص التعاون في المجالات كافة، ما يؤكد التزام الإدارة الأميركية تجاه الأردن وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية الأقوى بين البلدين لتعزيز استدامة التعاون على المدى البعيد.

 

وطالب الكاتب الولايات المتحدة بإعادة توجيه بعض استثماراتها في الأردن لتوفير مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وخاصة في قطاعات المياه والصحة والتعليم.

 




 

 


 

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