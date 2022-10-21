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الجمعة، 21-10-2022 01:04 م

الأردنيون يترقبون تسعيرة المحروقات للشهر المقبل - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

يترقب الأردنيون قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشأن المحروقات لشهر تشرين الثاني المقبل.

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وتشير توقعات المراقبين إلى أن الحكومة ستخفض أسعار البنزين بنوعيه وذلك بعد انخفاض أسعاره عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي بنحو 2%.

 

أما حول أسعار الديزل فما زالت حتى الآن مرتفعة عالميا، حيث يباع لتر الديزل محليا بـ825 فلسا فيما يقدر السعر العالمي بـ912 فلسا أي ما زال هناك فرق بين السعرين بنحو 87 فلسا، ما يعني اتخاذ قرار برفع أسعاره محليا بنحو 35 فلسا لكل لتر.

 

وتوقع المراقبين أيضا اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكاز محليا اعتبارا من تشرين ثاني المقبل وحتى نيسان المقبل بالتزامن مع دخول الأجواء الباردة وفصل الشتاء وازدياد الطلب عليه للتدفئة.

 

كما يتوقع أيضا اتخاذ قرار بتثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، وذلك للتخفيف على الشرائح الأقل دخلا وتماشيا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.

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