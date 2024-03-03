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الأحد، 03-03-2024 10:35 ص

الأردن استورد 433 ألف برميل من النفط العراقي الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات رسمية، أن الأردن استورد من العراق خلال شهر شباط الماضي 433 ألف و 126 برميل نفط خام. اضافة اعلان


وبيّنت الأرقام التي نشرتها شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية ( سومو) واطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن معدل التصدير اليومي للأردن كان بمقدار 14 ألفاً و935 برميل نفط. 

ووفقاً للاتفاق المُبرم بين الأردن والعراق، فان المملكة تشتري النفط العراقي بسعر يقل بمقدار 16 دولاراً عن السعر العالمي، ويتم توريد الكميات من خزانات كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء. 

يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة قالت بوقتٍ سابق، إن مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية انخفضت خلال العام الماضي 2023، بنسبة 16.9%، ووصل تراجع الفاتورة النفطية إلى 2.956 مليار دينار، مقارنة مع 3.556 مليار دينار في عام 2022.

 




 

 


 

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