الأردن يسجل أعلى معدل تضخم منذ 2018

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي في الأردن إلى 5.2٪ خلال شهر حزيران الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2018.

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وقال البنك المركزي، في نشرته، اليوم الاحد، ان التضخم واصل ارتفاعه من 4.4٪ في أيار الماضي وجاءت أكبر زيادة في الأسعار من قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 9.8٪، وقطاع المطاعم والفنادق 9.4٪ ، السكن 8.9٪ وتحديدا الوقود والإنارة 29.9٪ والغذاء 4.1٪.



ومقارنة بالشهر الماضي أيار فقد ارتفعت أسعار المستهلك ( التضخم ) بنسبة 1٪ ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين 107.6 نقطة.



وعلى الصعيد التراكمي، ارتفعت أسعار المستهلك في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.91% مقارنة مع نهاية العام الماضي كانون الأول.

