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الثلاثاء، 12-01-2021 12:22 م

الأسهم الأوروبية تتعافى مع ارتفاع أسعار النفط وأسهم السفر

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الوكيل الاخباري - استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها في الجلسة الماضية.

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يأتي ذلك الاستقرار للأسهم الأوروبية، بحسب وكالة "رويترز"، مع تطلع المستثمرين لموسم الأرباح المقبل وتركيزهم على احتمال إقرار المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن.


وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش مع صعود قطاعي النفط والغاز والسفر والترفيه، بما يزيد على واحد بالمئة لكل منهما ليقودا المكاسب.

وجنى المستثمرون الأرباح أمس الاثنين، بعد ارتفاع الأسبوع الماضي، إذ أدى اكتساح الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي إلى زيادة التوقعات بحوافز مالية أمريكية أكبر.


وربحت شركات النفط العالمية بي.بي وشل وتوتال مع تعافي أسعار النفط الخام، وسط توقعات بالسحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية.


وارتفع سهم شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" 2.8%، بعد أن قامت شركة السمسرة "بيرينبرج" برفع تصنيف السهم إلى "شراء"، قائلة إن زخم الأرباح مدفوعا بأسعار الشحن قد يؤدي إلى ارتفاع السهم.


وقفز سهم شركة الألعاب السويدية على الإنترنت "كيندريد" 5% بعد أن أعلنت عن زخم قوي للنشاط خلال الربع الرابع.


بينما ارتفعت أسهم شركة "رينو" 1.5 %، بعد أن قالت شركة صناعة السيارات الفرنسية إنها بدأت عام 2021 بمستوى أعلى من الطلبيات مقارنة بعام 2019.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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