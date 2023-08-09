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الأربعاء، 09-08-2023 12:17 م

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تعافي أسهم البنوك الإيطالية

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الوكيل الإخباري - ارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، مع تعافي أسهم البنوك الإيطالية من الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجلسة الماضية بعدما خففت الحكومة موقفها إزاء ضريبة جديدة على البنوك.

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وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية1%  ليلامس أعلى مستوياته في أسبوع.


وزاد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.4% إثر هبوطه 3.5% في الجلسة الماضية وذلك بعدما وضعت الحكومة الإيطالية سقفا للضريبة الجديدة نسبته 0.15% من إجمالي الأصول المصرفية.


وكان إعلان الضريبة المفاجئة بنسبة 40% على الأرباح غير المتوقعة للبنوك قد أثار موجة بيع واسعة، وقضى على 10 مليارات دولار من القيمة السوقية للبنوك في إيطاليا.

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