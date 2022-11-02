الأسهم الأوروبية تستهل التداولات مرتفعة

الوكيل الإخباري - استهلت الأسهم الأوروبية التداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع بدفعة من صعود سهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية للأدوية بينما تزايدت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يلمح إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية في اجتماعه في وقت لاحق اليوم.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش مع تحقيق سهم نوفو نورديسك لقفزة بنسبة 4.5 بالمئة مع رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله استنادا لمبيعات قوية لدواء السكري أوزمبك وإعلانها تحقيق أرباح أفضل من المتوقع.

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وصعدت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.9 بالمئة وصعد قطاع البنوك 0.4 بالمئة قبل ما يتوقع أن يكون رابع رفع على التوالي من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.



لكن الاهتمام لا يزال منصبا على ما إذا كان المركزي الأمريكي قد يخفف من تشديد السياسة النقدية.

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