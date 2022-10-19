ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولاتها، اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها ‏بدعم صدور تقرير نتائج أعمال الشركات الإيجابي.

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وبحسب موقع " إف اكس الاقتصادي الإلكتروني العالمي، "صدرت أخيرا نتائج أعمال عدد من البنوك في الولايات المتحدة، والتي حققت غالبيتها إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات بدعم من قرارات رفع الفائدة من جانب ‏الاحتياطي الفيدرالي".‏



وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1 بالمئة (نحو 338 ‏نقطة) إلى 30524 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30838 نقطة وأقل مستوى ‏‏30301 نقطة.‏



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1 بالمئة (نحو 42 نقطة) إلى 3720 نقطة، وسجل ‏أعلى مستوى عند 3762 نقطة وأقل مستوى عند 3686 نقطة.‏



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمئة (حوالي 96 نقطة) إلى 10772 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 10973 نقطة وأقل مستوى عند 10670 نقطة.‏



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