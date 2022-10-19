ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولاتها، اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها بدعم صدور تقرير نتائج أعمال الشركات الإيجابي.
وبحسب موقع " إف اكس الاقتصادي الإلكتروني العالمي، "صدرت أخيرا نتائج أعمال عدد من البنوك في الولايات المتحدة، والتي حققت غالبيتها إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات بدعم من قرارات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".
وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1 بالمئة (نحو 338 نقطة) إلى 30524 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30838 نقطة وأقل مستوى 30301 نقطة.
وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1 بالمئة (نحو 42 نقطة) إلى 3720 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3762 نقطة وأقل مستوى عند 3686 نقطة.
وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9 بالمئة (حوالي 96 نقطة) إلى 10772 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 10973 نقطة وأقل مستوى عند 10670 نقطة.