خبير اقتصادي يوجه نصيحة للأردنيين الراغبين بالتداول بالأسهم

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش الأشخاص الراغبين بالتداول في الأسهم أو السلع إلى البحث عن شركات مرخصة ومعتمدة. اضافة اعلان





وقال عايش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرغبة في البحث عن الربح السريع تدفع بعض الأشخاص للتداول في منصات أو شركات دون التحقق من مدى مصداقيتها.



وأضاف أن هناك شركات ومؤسسات معتمدة ومرخصة من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الأردن ولها باع طويل في هذا المجال منذ عشرات السنوات.



وأشار عايش إلى أهمية الخبرة وعدم التسرع خلال التداول من خلال المنصات أو الشركات عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الوقت هو العامل الأهم في تحقيق الربح من عدمه.



وبيّن أنه يجب استشارة محللين ماليين أو خبراء في المجال الاقتصادي ومراقبة السوق من أجل تحقيق المكاسب، مع أهمية عدم التداول أو الاستثمار في كامل رأس المال لتجنب الخسارة الكبيرة.



ويبحث أشخاص في مختلف مناطق العالم عن الربح السريع من خلال التسجيل في منصات أو شركات للتداول دون التحقق من هويتها في ظل سوق عالمية تشهد تقلبات كبيرة تتأثر بالعوامل السياسية ومخاوف التضخم والركود الاقتصادي.

