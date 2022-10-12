الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

 
الأربعاء، 12-10-2022 02:05 م

خبير اقتصادي يوجه نصيحة للأردنيين الراغبين بالتداول بالأسهم

12201626162241199


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
دعا الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش الأشخاص الراغبين بالتداول في الأسهم أو السلع إلى البحث عن شركات مرخصة ومعتمدة.اضافة اعلان


وقال عايش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرغبة في البحث عن الربح السريع تدفع بعض الأشخاص للتداول في منصات أو شركات دون التحقق من مدى مصداقيتها.

وأضاف أن هناك شركات ومؤسسات معتمدة ومرخصة من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الأردن ولها باع طويل في هذا المجال منذ عشرات السنوات.

وأشار عايش إلى أهمية الخبرة وعدم التسرع خلال التداول من خلال المنصات أو الشركات عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الوقت هو العامل الأهم في تحقيق الربح من عدمه.

وبيّن أنه يجب استشارة محللين ماليين أو خبراء في المجال الاقتصادي ومراقبة السوق من أجل تحقيق المكاسب، مع أهمية عدم التداول أو الاستثمار في كامل رأس المال لتجنب الخسارة الكبيرة.

ويبحث أشخاص في مختلف مناطق العالم عن الربح السريع من خلال التسجيل في منصات أو شركات للتداول دون التحقق من هويتها في ظل سوق عالمية تشهد تقلبات كبيرة تتأثر بالعوامل السياسية ومخاوف التضخم والركود الاقتصادي.

إقرأ ايضا
germany

أكبر اقتصاد في أوروبا قد يسجل ركودا في 2023

upload_1663175328_282965780

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع 0.4% خلال أيلول بأكثر من التوقعات

6346b6fd0cc4e

الخرابشة يدعو ألمانيا للمبادرة بمشروع ربط كهربائي بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا

1665405629042

تراجع الدولار الأميركي عالميا

216001

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

%2 نسبة تراجع أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
_124652810_de27.jpgth

بعد تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد .. الدولار يتعافى

baa18591ee28a0b207dce8d7e4ab6201

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

1629917761245

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

أيهما-أفضل-الاستثمار-في-الذهب-أو-الأسهم

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

فلوس2

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

وقود

توقعات بتخفيض أسعار البنزين في الأردن للشهر المقبل