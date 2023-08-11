الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي بشأن إقرار عطلة رسمية للموظفين يوم الأحد بسبب الحرّ

الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة الجمعة

وفاة سيدة إثر سقوط مصعد عمارة في عمّان

الأمن يوضّح حقيقة ادعاء شخص بتعرضه للاعتداء والبلطجة

خطيب وإمام المسجد الحرام يتعرض لوعكة صحية في صلاة الجمعة - فيديو

مصدر رسمي يوضح حول ما يشاع عن إعلان نتائج التوجيهي مساء اليوم

مُحدث .. جامعات تُعلّق دوامها الوجاهي وتؤجل الامتحانات بسبب موجة الحرّ - أسماء

الأوقاف تعلق دوام المراكز القرآنية الصيفية الأحد والإثنين

تحذيرات جديدة من الأمن لكافة المواطنين

وفاة طفلة 11 عاماً بصعقة كهربائية في البادية الشمالية

 
الجمعة، 11-08-2023 09:24 م

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

1691778424348


الوكيل الاخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع ‏أسعار الفائدة عالمياً لفترة أطول.

اضافة اعلان


وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة عند الإغلاق، وقادت أسهم ‏العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع ‏كل منهما نحو 2.1 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية .


وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ‏تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن ‏يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.‏


واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيّر خلال الأسبوع رغم تقارير ‏الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق ‏هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.‏


إقرأ ايضا
441

أميركا تستثمر 1.2 مليار دولار بمشروعين لالتقاط الكربون

11-13-1536x1077

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

WhatsApp Image 2023-08-11 at 6.44.45 PM

روسيا: ارتفاع إيرادات الغاز والنفط خلال العام الجاري بنحو 5 بالمئة

1691750091357

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

1691739472585

انخفاض طفيف في أسعار النفط عالميا

820231010722929044577

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أخبار متعلقة
20180522_1527020602-366-large

الأسهم الأوروبية ترتفع بعد تعافي أسهم البنوك الإيطالية

1685443855651

تراجع الأسهم الأوروبية

2234926-2139375008

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم

45

أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية

1628279941324

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي

main_image64b0f52627861

ارتفاع أسعار النفط عالميا