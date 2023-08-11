الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

الوكيل الاخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم الجمعة وسط مخاوف من استمرار ارتفاع ‏أسعار الفائدة عالمياً لفترة أطول.

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وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة عند الإغلاق، وقادت أسهم ‏العقارات والتكنولوجيا شديدة التأثر بحركة أسعار الفائدة موجة الانخفاض، وتراجع ‏كل منهما نحو 2.1 بالمئة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية .



وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ‏تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من أن ‏يرفع بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة.‏



واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغيّر خلال الأسبوع رغم تقارير ‏الأرباح الإيجابية بفعل الضربة التي تعرضت لها البنوك الأوروبية في وقت سابق ‏هذا الأسبوع في أعقاب إصدار إيطاليا قراراً بفرض ضريبة مفاجئة على البنوك.‏

