الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل 124 من جنوده

الأمم المتحدة: الحصار الكامل لغزة محظور بموجب القانون الدولي

شاهد صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات

عاجل

مجدداً .. القسام تقصف مطار "بن غوريون" رداً على استهداف المدنيين

 
الثلاثاء، 10-10-2023 03:31 م

الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

5555


الوكيل الإخباري - انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة، الثلاثاء، إذ ساهمت تصريحات مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة، وتراجع أسعار النفط، في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج التصعيد في غزة الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

اضافة اعلان


وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.


وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

إقرأ ايضا
252

كيف يؤثر وقف حقل تمار الإسرائيلي على أسعار الغاز الأوروبي؟

525

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية إلى 4% في عام 2024

2283741-881163675

النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط لـ 2% العام الحالي

349600_5_1659441745

من عيار 21 .. سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية محلياً اليوم الثلاثاء

2283726-1069346031

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية

102023795346771500484

سعر بيع غرام الذهب 21 بالأردن اليوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ8K044_L

بعد تثبيت الفائدة .. تراجع على أسعار النفط اليوم

نفط3

أسعار النفط تواصل ارتفاعها عالمياً اليوم

33

تباين المؤشرات الأوروبية قبل قرار مرتقب للمركزي الأوروبي

LYNXMPEJ8C066_L

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي

556

أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير

2

بيانات التضخم في الولايات المتحدة ترفع الأسهم الأوروبية