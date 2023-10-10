الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

الوكيل الإخباري - انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة، الثلاثاء، إذ ساهمت تصريحات مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة، وتراجع أسعار النفط، في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج التصعيد في غزة الاندفاع نحو الأصول الآمنة.

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وفي الوقت ذاته، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ولوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي بولاية دالاس، إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة.



وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.