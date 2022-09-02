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الجمعة، 02-09-2022 12:50 م

الأسهم القطرية تخسر 8.6 مليار دولار في أسبوع

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الوكيل الاخباري- تكبدت الأسهم القطرية خسائر فادحة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أغلقت بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر قيمتها 31.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار).

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وذكر تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة للتداول، بلغت في بنهاية تعاملات الأسبوع 733.1 مليار ريال، انخفاضا من 764.6 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، مسجلة تراجعا بنسبة 4.11 بالمئة.


وبحسب التقرير، فقد تراجع مؤشر بورصة قطر بنهاية تداولات الأسبوع بنحو 563 نقطة، وبنسبة 4.1 بالمئة ليبلغ مستوى 13182 نقطة قياسا بتداولات الأسبوع قبل الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم خلال الأسبوع، بلغت نحو 3.6 مليار ريال من خلال بيع حوالي 865 مليون سهم، تم تداولها في أعقاب إبرام نحو 95 ألف صفقة.

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