 

 

الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

 
السبت، 20-08-2022 03:27 م

انخفاض أسعار النفط عالميا

1629466894504
 
 


الوكيل الاخباري- أغلقت أسعار النفط دون تغيير إلى حد كبير في تعاملات الجمعة، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بفعل صعود الدولار والمخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى إضعاف الطلب على الخام.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 96.72 دولار للبرميل، مرتفعة عند التسوية 13 سنتا فقط. وصعدت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا لتبلغ عند التسوية 90.77 دولار، في حين انخفض العقدان نحو 1.5% بنهاية الأسبوع.

وكانت أسعار النفط قد قفزت لفترة وجيزة في تعاملات متقلبة على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركن، بأن المجلس سيوازن بين وتيرة رفع أسعار الفائدة وحالة الضبابية بشأن تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
14633563251626258432

سرقة النفط تكلف هذه الدولة خسائر مليار دولار في 3 أشهر!

82022210554581703520

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان خلال أسبوع

1280x960

البنوك التجارية بالصين تحقق أرباحا بقيمة 176 مليار دولار أميركي

720226162239503109580

السعودية أكبر مورد نفط إلى الصين منذ بداية 2022 بـ50 مليون طن

1080x1000-بيتكوين

هبوط حاد ومفاجئ لبيتكوين.. ما أسبابه؟

thumbs_b_c_4f5ef016fb559131c309d0ad6fc7ead7

قطر: 1.8 مليار دولار استثمارات غذائية في 7 أعوام

أخبار متعلقة
1648216477788

ارتفاع أسعار النفط عالميا

ببببب

بريق النفط يطغى على الأسهم والدولار في 2022

7202012125359788746522

الفاتورة النفطية للمملكة ترتفع إلى 1.4 مليار دينار

ىلااىىىى

الروبل الروسي يهبط أمام الدولار

M63A4562

خبير يبين سبب رفع أسعار المحروقات محلياً خلافا لدول الجوار

نفط2

انخفاض جديد على أسعار النفط عالمياً