الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

الوكيل الاخباري- أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة، على انخفاض إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل أثر التراجع الحاد في وول ستريت، إلا أن الخسائر جاءت محدودة بعدما عزز ضعف الين التوقعات بارتفاع أرباح الشركات .

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وأنهى المؤشر نيكي التداولات على هبوط 0.66 بالمئة إلى 27513.13 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية 0.57 بالمئة، وفق شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية.



كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.46 بالمئة إلى 1991.93 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى في شهرين ونصف في الجلسة السابقة.

وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية 0.25 بالمئة.