الدولار يواصل الارتفاع بعد بيانات الوظائف الأميركية

الوكيل الإخباري - واصل الدولار ارتفاعه الاثنين بعد أن أشار تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول وذلك في الوقت الذي تضرر فيه الين من أخبار قالت إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا سيكون المحافظ التالي.

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ونقلت صحيفة نيكي عن مصادر حكومية وحزبية لم تكشف النقاب عنها قولها إن إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن خليفة المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا إلى جانب نائبين جديدين للمحافظ.

وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إلى 132.60 للدولار بعد التقرير. ( سكاي نيوز )

