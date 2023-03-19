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الأحد، 19-03-2023 04:19 م

لمن يفكر بشراء الذهب.. الأسعار عالمياً قد تكسر حاجز الـ 3000 دولار هذا العام

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الوكيل الإخباري - حققت أسعار الذهب أكثر مكاسب لها منذ منتصف تشرين الثاني، الأسبوع الماضي، وارتفعت أسعار المعدن الأصفر، أول من أمس الجمعة، بأكثر من 2%.

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واقتربت الأسعار من أعلى مستوى منذ قرابة العام عقب السقوط المدوي للقطاع المصرفي بعدما دفعت الأزمة العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لوتيرة مكافحته التضخم.

ومع انتصاف أول من أمس الجمعة صعد الذهب خلال المعاملات الفورية 2.2 % إلى 1960.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ نيسان 2022، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.2 %  إلى 1965.70 دولار.

على مدار الأسبوع الماضي صعد المعدن النفيس بنحو 5.3 % بعدما أبرز انهيار بنك "وادي السيليكون" في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم "كريدي سويس" إلى تفاقم الاضطرابات بالأسواق.

ويقول كبير محللي البحوث في شركة "أف إكس تي أم" لقمان أوتونغا إن أداء الذهب ضعيف على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ أن سجل أعلى مستوياته القياسية فوق ألفي دولار للأوقية في منتصف 2020.

وتابع "إذا نظرنا إلى المحرك الرئيس للذهب خارج الدراجة الفائقة، فسيكون مستويات الديون، إذ إن الذهب هو التجارة الآمنة في العالم وسيتعين على الحكومات معرفة كيفية سداد الديون في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة".

وأشار إلى أنه "بناء على التحليل التاريخي للدراجات الفائقة للسلع الأساسية سيتضاعف الذهب على الأقل، ربما سيبلغ سعر الأوقية 3000 دولار.

كما أنه في أسوأ حالات الدراجة الفائقة سيتضاعف سعره، إذ إنه في بداية الدراجة الفائقة الجديدة، كان عند 1500 دولار، وبناء على الدورات السابقة، ربما يتحقق هدف 3000 دولار على الأقل".

واختتم بالقول، "الذهب قد يكون المفاجأة الكبيرة في الأسواق هذا العام". ( اندبندنت عربية

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