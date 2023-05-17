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الأربعاء، 17-05-2023 09:51 ص

الأمم المتحدة.. آفاق النمو تدهورت بالنسبة للدول النامية

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الوكيل الإخباري - توقع تقرير نشرته الأمم المتحدة حديثا، نمو الاقتصاد العالمي 2.3 % في عام 2023 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعات يناير بينما انخفضت التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.5 % .

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وقال التقرير إنه على الرغم من هذا الارتفاع، مازال معدل النمو أقل بكثير من متوسط معدل النمو البالغ 3.1 % في العقدين السابقين لجائحة كورونا.


وجاءت توقعات الأمم المتحدة أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي قال في وقت سابق من هذا العام، إن النمو العالمي سينخفض إلى 2.9 % في عام 2023 من 3.4 % في عام 2022، وسيرتفع قليلا في عام 2024 إلى 3.1 % .


وقالت الأمم المتحدة إن التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تحسنت لكن آفاق النمو تدهورت بالنسبة لكثير من البلدان النامية وسط تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكلفة التمويل الخارجي.

 

حدة من المتوقع أن تحقق البلدان الأقل تقدما نموا يبلغ 4.1 % عام 2023 و5.2 % عام 2024، وهو أقل بكثير من هدف النمو البالغ 7% الذي تحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ( سكاي نيوز )

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