السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 09:37 ص

البنك الدولي: العالم في مرحلة مرهقة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن العالم في مرحلة مرهقة، وهناك حاجة ملحة للمضي قدما في إعادة هيكلة ديون البلدان التي طلبت يد العون.اضافة اعلان


وبين مالباس أن احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها يزيد من المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي المتباطئ، وذلك في الوقت الذي تتراجع فيه الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ومستويات الديون.

واردف:"هذا واضح، الأزمة التي يتعرض لها أكبر اقتصاد في العالم ستؤثر بالسلب على الجميع، ستكون التداعيات سيئة ما لم يتم ذلك"، مشيرا إلى رفع سقف الدين الأمريكي.

ونوه إلى أن اجتماعات مجموعة السبع تناولت الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والنمو، وكذلك التعامل مع عبء الدين المرتفع الذي تتعرض له البلدان.

وأضاف مالباس أنه من المتوقع انخفاض النمو العالمي إلى أقل من 2 % في 2023 وقد يظل منخفضاً لعدة أعوام.

وأشار إلى أن أحد التحديات الكبيرة يتمثل في إسراف الدول المتقدمة في الاستدانة، ما سيتطلب توفير كثير من رأس المال لخدمة الديون هذا يعني استمرار النمو البطيء لفترة طويلة، وهو مبعث قلق كبير، ولا سيما لمواطني البلدان الفقيرة.  ( الاقتصادية )

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