مسؤولو شركات: قطاع التعدين يمتلك فرصا كبيرة لزيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني

الوكيل الإخباري - أكد مسؤولو شركات تعمل بقطاع التعدين، أن الأردن يمتلك فرصا كبيرة لزيادة مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ودعم معدلات النمو وفرص التشغيل، وتنويع المنتجات والصناعات.

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وتوقع هؤلاء خلال مشاركتهم اليوم الثلاثاء في جلسة "آفاق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأصحاب الأعمال الناطقين بالفرنسية، أن يشهد قطاع التعدين تطورا خلال السنوات المقبلة في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والزراعية وتلك التي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



ويسهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 % ، وبقيمة تصل إلى 700 مليون دينار يتوقع أن تصل الى 2.1 مليار دينار بحلول العقد المقبل.



ويبلغ عدد العمالة في القطاع أكثر من 9 آلاف عامل يشكلون ما نسبته 0.6 % من إجمالي العمالة في المملكة، فيما يتوقع أن تصل إلى أكثر من 27 ألف عامل بالعقد المقبل.



وتبلغ صادرات القطاع حاليا نحو مليار دينار، سترتفع إلى 3.4 مليار بحسب رؤية التحديث الاقتصادي.