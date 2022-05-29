الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 02:13 م

وزير الصناعة: مبادرة الشراكة مع مصر والإمارات تؤسس لتعاون غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن مبادرة الشراكة التي تم توقيعها بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية " الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة " تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها وتعد ترجمة واقعية للرؤى والمساعي المشتركة لقيادة البلدان الثلاث لجهة بناء شراكات اقتصادية فاعلة و تشكل داعما لتعاون اقتصادي عربي أشمل خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف الشمالي أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة.


وبين أن مبادرة بهذا المستوى يعكس عمق رؤى البلدان الثلاث لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة.


وأَضاف أن المبادرة تدعم أطر تعزيز التعاون الثنائي بين البلدان الشقيقة الثلاث في كافة المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتأتي استمرارا في ترسيخ متانة العلاقات بينها ومساعيها لبناء حالات متقدمة من التكامل الاقتصادي على المستوى العربي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والتي تزخر بها بلداننا من إمكانات وموارد طبيعية وقدرات بشرية بكفاءات عالية ومتقدمة.

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