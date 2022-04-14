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الخميس، 14-04-2022 02:48 م

الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى نيجيريا لزيادة إمدادات الغاز

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن سفير الاتحاد الأوروبي في نيجيريا، صامويلا إيزوبي، قال إن بروكسل مهتمة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من نيجيريا.

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وأشار السفير إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الرئيسي لنيجيريا في قطاع النفط والغاز، وتتوافق مصالح الطرفين في هذا المجال.

بدوره، أكد العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية النيجيرية (NNPC) مالام كياري أن بلاده تسعى جاهدة لتوسيع إمدادات الغاز إلى السوق العالمية.

وتصدر نيجيريا ما لا يقل عن 40% من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يجعلها رابع أكبر مورد لدول الاتحاد.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام نيجيرية عن ضغوطات أوروبية على نيجيريا في محاولة لحملها على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي للدول الأوروبية.

وبحسب وسائل الإعلام فإن نيجيريا غير قادرة على زيادة الإنتاج، وذلك بسبب نقص الاستثمار وعدم كفاءة البنية التحتية. ودعت نيجيريا الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الاستثمار في قطاع الغاز النيجيري.

 

روسيا اليوم

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