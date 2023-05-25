الاتحاد الأوروبي يجمد 200 مليار يورو من أصول المركزي الروسي

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جمد الاتحاد الأوروبي أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب إحصاءات جديدة، ما يؤكد أهمية المناقشات الجارية في الدول الغربية حاليا بشأن كيفية استخدام الأموال الروسية المجمدة للمساعدة على إعادة بناء أوكرانيا.وأفادت "بلومبيرج" بأن دول الاتحاد الأوروبي أبلغت عن الأرقام الجديدة الخاصة بالأصول المحظورة بعد فرض حزمة العقوبات العاشرة، التي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات بشأن حجم ممتلكاتها.وقال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذي أكد الأرقام إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا تعويضات عن أضرار الأزمة الأوكرانية.ولهذا السبب فإن الاتحاد الأوروبي يستكشف سبلا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض.في الوقت نفسه، قام الاتحاد الأوروبي بتجميد24.1 مليار يورو من الأصول الروسية الخاصة بأفراد وكيانات تخضع لعقوبات منذ بداية الأزمة.