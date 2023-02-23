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الخميس، 23-02-2023 08:00 م

الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 80%

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي تمكن من خفض واردات الغاز الروسي بنسبة 80 بالمئة في 8 أشهر عن طريق استبداله بإمدادات من دول أخرى والطاقة المتجددة.

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وأضافت أورسولا فون دير لاين، في حفل افتتاح العام الدراسي في جامعة باليرمو بإيطاليا، "إننا في أوروبا قللنا استيراد الغاز الروسي بنسبة 80 بالمئة في 8 أشهر، حيث استبدلنا الغاز الروسي بموردين موثوق بهم على سبيل المثال من أصدقائنا في الولايات المتحدة أو النرويج أو الجزائر، كما استثمرنا بشكل كبير في الطاقة النظيفة المتجددة"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك.


يذكر أن روسيا كانت أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، مما أعطى موسكو نفوذا هائلا على قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، واستحوذت روسيا على ما يقرب من 40 بالمئة من طلب الاتحاد في عام 2021.


بترا


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