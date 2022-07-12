الثلاثاء 12-07-2022
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اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة
مغادرة آخر قوافل الحجاج الأردنيين الموجودة في مكة المكرمة مساء الثلاثاء
خطة لأتمتة الإجراءات بالمراكز البرية الأردنية
إغلاق مطعم لمخالفته الشروط الصحية بالشونة الشمالية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
تكيّة أم علي توزع لحوم الأضاحي الطازجة على 2,840 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
برعاية العز للدواجن تكيّة أم علي تقيم احتفال العيد لأطفال الأسر المستفيدة من برامجها
الشركة الأردنيه للطيران ترغب بتعيين طاقم ضيافة جوية من كلا الجنسين و المقابلات فورية
جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم مؤسسة المناظرات والفكر لحصولها على جائزة روّاد المناظرة الدولية
كورونا
كورونا
الصحة السعودية تعلن عدد الإصابات بكورونا المكتشفة خلال موسم الحج
الصين: تراجع مستمر بإصابات كورونا
بريطانيا تسجل 1608 إصابات جديدة بفيروس كورونا
بريطانيا تسجل 144 ألف إصابة و303 وفيات بكورونا
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قبيل عيد الأضحى.. عدسة الوكيل ترصد آراء مواطنين وتجار حول الإقبال على شراء الأضاحي
عدسة الوكيل ترصد ردود فعل طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات
خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟
معلومات هامة قبل ذبح الأضحية تعرف عليها
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب