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الأحد، 01-01-2023 10:58 ص

المركزي المصري يقتل السوق السوداء

ققششسسي


الوكيل الإخباري - رحلة طويلة من المعاناة التي عاشها الجنيه المصري خلال تعاملات 2022 بعد تعويمين لاسعار الصرف، فقد الجنيه المصري خلالهما 57%.

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ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ومع أولى تداولات العام الجديد 2023 لا يزال سعر الصرف عند نفس مستويات نهاية العام الماضي بعد خسائر تخطت الـ 9 جنيهات مقابل الدولار.


ووفقًا للاسعار الرسمية لأسعار الصرف، وعقب انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار بواقع قرشين، يسجل الجنيه في البنك المركزي مستويات قرب 24.79.


وتظهر شاشة أسعار البنك المركزي المصري اليوم الأحد مستويات 24.7850 جنيه للدولار للبيع ومستويات 24.7018 جنيه للدولار للشراء.


وسجل سعر الصرف في البنوك الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 24.71 جنيه دولار للبيع ومستويات 24.66 جنيه دولار للشراء.


وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار الصرف اليوم الأحد متوسط 24.77 جنيه للبيع ومستويات 24.74 جنيه للشراء. ( investing )

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