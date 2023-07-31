الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

رياض سلامة يودع مصرف لبنان

الامن العام : اصابات اثر تدهور مركبة بداخلها عائلة

سوريا ترد على تصريحات الحكومة الأردنية

المحاميد: سيطرنا على معظم شكاوى نقص المياه بمحافظات الجنوب

الامن العام : 3 اصابات اثر تدهور مركبة فجر اليوم

قتلى وجرحى بقصف أوكراني عنيف لمدينة دونيتسك

أمسية شعرية في مركز الحسن الثقافي بالكرك

وفاة سيدة سقطت من شرفة منزلها بإربد

جامعة مؤتة تعلن حاجتها لتعيين مدرسين

شركة مياه اليرموك: 100 لتر حصة الفرد من المياه يومياً في محافظات الشمال

 
الإثنين، 31-07-2023 09:13 ص

الاحتياطي الفيدرالي: أميركا في طريقها لتجنب الركود

252


الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.

اضافة اعلان


وأضاف كاشكاري في مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.


وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة.

إقرأ ايضا
9202212103243134334120

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في حزيران بنسبة 8.87%

256

الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% بالربع الثاني

1000_f8b8fe3a77

وزير المالية الروسي: الاقتصاد سينمو أكثر من 2% هذا العام

32023129016526719748

كم بلغ سعر بيع وشراء غرام الذهب بالأردن اليوم ؟

LYNXMPEJ6U04D_L

الذهب عالمياً يتجه لتحقيق أكبر مكاسب في 4 أشهر

نفط8

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

أخبار متعلقة
0L5A1124 - Copy

إبسوس: 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه الوضع الاقتصادي الحالي

5852

الآمال بانتهاء زيادة الفائدة ترفع الأسهم الأوروبية

475ط

بيانات التضخم بأميركا تقفز بخام برنت لمستوى 80 دولارا للبرميل

64aea4814c59b7614279bc91

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

64ad01264c59b7704c5208d1

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية

64a68e97423604365875e3fa

أوروبا تعاني أكثر من الولايات المتحدة!