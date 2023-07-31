الاحتياطي الفيدرالي: أميركا في طريقها لتجنب الركود

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الولايات المتحدة في طريقها على ما يبدو لتجنب ركود اقتصادي، لكنها قد تشهد ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة مع استمرارها في مواجهة التضخم.

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وأضاف كاشكاري في مقابلة تلفزيونية، أمس الأحد، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر.



ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.



وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة.

