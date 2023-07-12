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الأربعاء، 12-07-2023 04:17 م

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي، بعد أن كان قد صعد بنسبة 4% في الشهر الذي قبله.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، وبذلك يكون التضخم السنوي قد سجل الشهر الماضي أدنى مستوى له منذ مارس 2021.

وكان محللون استطلعت آراؤهم بوابة DailyFX قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في يونيو الماضي قراءة عند 3.1%. 

وبحسب البيانات بلغ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات بلغت 5%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في يونيو 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في الشهر الذي قبله.

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روسيا اليوم

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