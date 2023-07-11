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الثلاثاء، 11-07-2023 10:42 ص

انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية

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الوكيل الإخباري - انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الثلاثاء وسط حالة من الترقب في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، التي من المقرر صدورها غدا الأربعاء.

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وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 101.74 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".


وحسب التداولات ارتفع اليورو إلى 1.1018 دولار، بعد أن أغلقت العملة الأوروبية تعاملات أمس الاثنين، عند 1.0999 دولار كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 140.76 ين من 141.31 ين. 


ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي قد تؤثر على سعر صرف الدولار.


ويتوقع المحللون أن يكون مؤشر التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تباطأ في يونيو 2023 إلى 3.1% من 4% تم تسجيلها في مايو.

 

RT

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