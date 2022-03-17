الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

بالصور.. وصول باخرة رومانية إلى العقبة تحمل 50 ألف طن من القمح

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

الطراونة مديرا تنفيذيا متفرغا لمركز إيداع الأوراق المالية

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

الخميس، 17-03-2022 12:28 م

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

M63A4561


الوكيل الإخباري - قال مدير النفط والمشتقات النفطية في هيئة الطاقة والمعادن، المهندس زيد سكور، إن الهيئة ستعلن خلال الشهر الحالي عن شركتين جديدتين للمحروقات تضافان إلى الشركات الثلاث العاملة حالياً.اضافة اعلان


وأضاف سمور، اليوم الخميس، أنه تقدم للهيئة 4 شركات إحداهما أجنبية بإبداء الاهتمام بناء على إعلان طرحته الهيئة، حيث يتم حاليا تقييم عروض هذه الشركات ليتم الإعلان عن تأهيل شركتين منها خلال الشهر الحالي.

من جهته قال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن المهندس لؤي الكسواني، إن أول مطار في الشرق الأوسط يوفر جهاز كشف إشعاعي هو مطار الملك حسين الدولي في العقبة.

وأضاف الكسواني أن الهيئة يتبع لها 88 جهازا في المعابر الجوية البرية والبحرية للمملكة، وهي من أحدث الأجهزة في العالم.

يذكر أن أول جهاز كشف إشعاعي تم تركيبه في الأردن عام 2004 بعد حرب العراق بسبب نشاط تجارة الخردة في ذلك الوقت.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




إقرأ ايضا
666

البنك الأوروبي يدرس تمويل مشروع توسعة وتأهيل محطة عين غزال

indicatornews_3_800x533_L_1412601605

قطر والكويت ترفعان سعر الفائدة 25 نقطة أساس

640 (1)

بينانس تحصل على رخصة للعمل في سوق دبي للأصول الافتراضية

download

نيكاي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

68c8a8d3-9987-4d1f-a3ff-3a915f79727e_16x9_600x338

السعودية تقر قروضا بـ 861 مليون ريال لاستيراد منتجات زراعية

6232e7464c59b76604204639

أسعار الغاز في أوروبا تعود إلى الارتفاع

أخبار متعلقة
GettyImages-157529162

أسعار النفط تتراجع بعد مخاوف من زيادات حادة

1645677736_image-780x470

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

220221713334328263085

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

M63A4562

عقل يطالب بتثبيت اسعار المحروقات 6 اشهر

العقبة

ملتقى العقبة الاقتصادي يختتم فعالياته

unnamed-3

بحث استعدادات موانىء وجمارك العقبة لاستقبال شهر رمضان