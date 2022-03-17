الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

الوكيل الإخباري -

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قال مدير النفط والمشتقات النفطية في هيئة الطاقة والمعادن، المهندس زيد سكور، إن الهيئة ستعلن خلال الشهر الحالي عن شركتين جديدتين للمحروقات تضافان إلى الشركات الثلاث العاملة حالياً.وأضاف سمور، اليوم الخميس، أنه تقدم للهيئة 4 شركات إحداهما أجنبية بإبداء الاهتمام بناء على إعلان طرحته الهيئة، حيث يتم حاليا تقييم عروض هذه الشركات ليتم الإعلان عن تأهيل شركتين منها خلال الشهر الحالي.من جهته قال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن المهندس لؤي الكسواني، إن أول مطار في الشرق الأوسط يوفر جهاز كشف إشعاعي هو مطار الملك حسين الدولي في العقبة.وأضاف الكسواني أن الهيئة يتبع لها 88 جهازا في المعابر الجوية البرية والبحرية للمملكة، وهي من أحدث الأجهزة في العالم.يذكر أن أول جهاز كشف إشعاعي تم تركيبه في الأردن عام 2004 بعد حرب العراق بسبب نشاط تجارة الخردة في ذلك الوقت.