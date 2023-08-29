الانجليزي والرشادي .. سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري -

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بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا اليوم الثلاثاء، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .وأشار ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلي استقرت الثلاثاء لليوم السادس على التوالي.