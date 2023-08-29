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الثلاثاء، 29-08-2023 02:01 م

الانجليزي والرشادي .. سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا اليوم الثلاثاء، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب  .اضافة اعلان


وأشار ديب في حديثه لـ"الوكيل الإخباري" إلى أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر "وهي بحدود الخمسة دنانير" ، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.

وكانت أسعار الذهب بالسوق المحلي استقرت الثلاثاء لليوم السادس على التوالي.

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