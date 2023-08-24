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الخميس، 24-08-2023 11:35 ص

تغيّر ملحوظ على سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

ارتفع سعر بيع ليرة الذهب بالاردن اليوم الخميس ، بانواعها الرشادي والانجليزي بمقدار 3 دنانير عن تسعيرتها الأخيرة امس الاربعاء،  وفقاً للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .اضافة اعلان


حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 318 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا اليوم الخميس . 

وقال امين سر النقابة ، سليم ديب بحديث   لـ "الوكيل الإخباري" إن التداولات العالمية ومساعي مجموعة بريكس الاقتصادية لطرح عملة جديدة بديلا عن الدولار كانت سبباً في ارتفاع اسعار الذهب أمس الاربعاء، مع احتمال ارتفاعه أكثر في الايام القادمة.

واشار ديب ان الطلب على الذهب متوسطاً في السوق المحلية وشهد تحسناً عن شهر تموز السابق .

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