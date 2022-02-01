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الثلاثاء، 01-02-2022 10:48 ص

البحرين تبدأ إعداد خطة سوق العمل للسنوات الأربع القادمة

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الوكيل الاخباري- كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، جميل حميدان، عن البدء هذا العام بإعداد الخطة الوطنية الجديدة لسوق العمل للأعوام 2023-2026 وذلك بعد زيادتها من عامين إلى 4 سنوات، وسيتم تحديد عدد العمالة حسب حاجة كل قطاع ضمن الخطة المذكورة.

جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقشة مجلس الشورى مرسوم بقانون، يسند مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل إلى الوزارة وتنفيذها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، حيث أكد أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل لمواطنيها.

وقال: "إن الخطة ارتبطت بالوزير بصفته عضواً في مجلس الوزراء ومكلفاً بالتنسيق وتنفيذ توجهات المجلس بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل، ولكن تبين بأن خطة التوظيف وسوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات وهي أولوية متكاملة شاملة تتجاوز الوزارة نفسها"، وفقا لجريدة الوطن.

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