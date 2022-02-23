الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يوافق على قرار جديد بشأن البيانات الجمركية

ولي العهد يلبي دعوة الحاجة حمدة - صور

تفاصيل جديدة من الأرصاد حول المنخفض الجوي الجديد

حماية المستهلك: نسبة كبيرة من المواطنين لا يلتزمون بإرتداء الكمامة

هام من المركزي حول المبالغ التي تتقاضاها شركات التأمين

شمول فئات جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الجديدة

كريشان لموظفي البلديات : لا تتدخلوا في الانتخابات

ذبحتونا تحذر من رفع مرتقب لرسوم التنافس في الجامعات

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

جامعة اليرموك: تقديم قروض و مساعدات بقيمة 155 ألف دينار

الأربعاء، 23-02-2022 12:37 م

الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

b3b5d0fd-5702-46e1-9169-713887d11b34


الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن الأردن اتفق مع لبنان على بيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ"12 سنت امريكي" ما يعادل 8.5 قروش، خلال المرحلة الأولى من مشروع توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا. 

وأوضحت الأرقام، أن هذا السعر سيبقى معمول به حتى يورّد الأردن إلى لبنان 400 ميغاواط، وعندما تكون محطات التشغيل في لبنان قادرة على استقبال كميات أكبر، يصبح سعر الكيلوواط الواحد متفاوتاً حسب أسعار النفط العالمية. 

ووفقاً للأرقام سوف تحصل سوريا على 8% من الكهرباء التي ستمر عبر شبكتها كرسوم.

اضافة اعلان


وينتظر الأردن أن يختم لبنان ترتيبات التمويل مع البنك الدولي، لتغطية كلف استجرار الكهرباء، بعد أن باتت الجوانب الفنية واللوجستية للمشروع جاهزة على أكمل وجه.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe98228-810b-4d82-b001-711502e339a3_16x9_1200x676

السعودية: العقار سيسهم في الناتج المحلي بـ8.8% بحلول 2030

8a87f43b-3d37-43f0-97bd-d906b16c7da9_16x9_1200x676

سهم أرامكو يرتفع 2.9% مسجلاً أعلى سعر منذ الإدراج

عقل يكتب .. كيف سيؤثر ارتفاع أسعار النفط على تحول الطاقة؟

fzLJNGtYSUELXSYnKjJqknZbTNm7OSO9aSqMP0BK

وزير الاستثمار يبحث مع سفير تونس العلاقات الاقتصادية بين البلدين

57868996765-1024x682

خبير اقتصادي: على الأردن التحوّط خوفاً من أزمة غذائية في العالم

39e3cbb0-ba88-4496-a497-dd123786eb0c_16x9_1200x676

صندوق النقد يبدأ مهمة تمويل أوكرانيا بـ 700 مليون دولار

أخبار متعلقة
1629916625819084299

بدء ضخ الغاز المصري عبر الأردن إلى لبنان خلال أسابيع قليلة

0L5A8804

الأردن ينتظر لبنان ليكمل ترتيبات التمويل لتغطية كلف مشروع استجرار الكهرباء

2021_10_12_11_27_37_416

1.384 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة

FKBMcVOXIAI_zGe

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

h_54638336

تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية خلال شهر من توقيع الاتفاقية

وزراء الطاقة في كل من الاردن وسوريا ولبنان

وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي