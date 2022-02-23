الأردن يبيع الكهرباء إلى لبنان بـ 8.5 قروش للكيلو واط الواحد

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن الأردن اتفق مع لبنان على بيع الكيلوواط الواحد من الكهرباء بـ"12 سنت امريكي" ما يعادل 8.5 قروش، خلال المرحلة الأولى من مشروع توريد الكهرباء إلى لبنان عبر سوريا.



وأوضحت الأرقام، أن هذا السعر سيبقى معمول به حتى يورّد الأردن إلى لبنان 400 ميغاواط، وعندما تكون محطات التشغيل في لبنان قادرة على استقبال كميات أكبر، يصبح سعر الكيلوواط الواحد متفاوتاً حسب أسعار النفط العالمية.



ووفقاً للأرقام سوف تحصل سوريا على 8% من الكهرباء التي ستمر عبر شبكتها كرسوم.

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وينتظر الأردن أن يختم لبنان ترتيبات التمويل مع البنك الدولي، لتغطية كلف استجرار الكهرباء، بعد أن باتت الجوانب الفنية واللوجستية للمشروع جاهزة على أكمل وجه.