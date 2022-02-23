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الأربعاء، 23-02-2022 12:43 م

وزير الاستثمار يبحث مع سفير تونس العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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الوكيل الإخباري - بحث وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو مع السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك.

وأكد الوزير عمرو حرص الحكومة على توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، معرباً عن حرصه على بذل كل الجهود لتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق طموحات البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد السفير التونسي عمق العلاقات الأردنية التونسية، ووصفها بأنها استراتيجية، داعياً إلى ضرورة فتح آفاق جديدة لعلاقات البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية، مشيرا لارتباط البلدين باتفاقيات ثنائية تشكل عاملاً معززاً لمسيرة العمل المشترك.

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وحضر اللقاء أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة ونائب السفير محمد علي بنحبيب والملحق التجاري بالسفارة عاطف الغرياني.

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