البنك الدولي: توقعات بنمو اقتصاد الأردن إلى ما نسبته 2.6% العام الحالي

الوكيل الإخباري - توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد الأردن للعام الحالي، بنسبة 2.6%، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي صدر اليوم الخميس.

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ووفق التقرير، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام المقبل قد تتراجع لتسجل 2.5%.

وأفاد التقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام.

كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023، بسبب خفض إنتاج النفط، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.



وقال التقرير إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط.