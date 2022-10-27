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الخميس، 27-10-2022 03:51 م

البنك المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بـ75 نقطة أساس ليبلغ 2%، بما يتوافق مع توقعات المحللين، في ظل مواصلة مستويات التضخم تسجيل مستويات قياسية في المنطقة.

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وبدورها ارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض بـ75 نقطة أساس لتبلغ 1.5%، في ما ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من المركزي الأوروبي بـ75 نقطة أساس كذلك لتنتقل من 1.5% إلى 2.25%.


بالإضافة إلى ذلك ، فإن رفع سعر الفائدة الأخير يأخذ المعيار الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي من 0.75% إلى 1.5% ، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2009 قبل أزمة الديون السيادية.


ويأتي هذا بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو و 75 نقطة أساس في سبتمبر.


ويتعامل البنك المركزي الأوروبي مع تضخم قياسي وتباطؤ في الاقتصاد ، حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود في المنطقة قبل نهاية العام. 

 

CNBC

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