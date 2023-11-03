الجمعة 03-11-2023
الوكيل الاخباري

الأونروا: قد ينتهي عملنا في غزة خلال الأيام المقبلة

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس

أبو عبيدة : هذا ما يحدث على أرض المعركة

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة

بيان صادر عن وزارة الخارجية

مدير مستشفى الشفاء في غزة يناشد العالم قبل فوات الأوان

مجاهد قسامي يبهر العالم .. فجر دبابة اسرائيلية - فيديو

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

وزارة الاستثمار تحدد فرصا استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة

15 شهيدا في قصف طيران الاحتلال لمنزلين في غزة

عاجل

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في غزة

الجمعة، 03-11-2023 12:28 ص

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

943


الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة في سابع اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وسيواصل البنك المركزي متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأكد أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
112023204011744108678

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 900 نقطة

lynxmpee7024a_l

صدور بيانات إعانات البطالة الأمريكية.. وحركة بالأسواق

25525

تقرير عالمي: حرب غزة تهدد اقتصاد العالم

114444

المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم

LYNXMPEJA104M_L

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

download

40.1 سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس

أخبار متعلقة
2287931-107888897

ارتفاع الفائدة يثير مخاوف الاقتصادات المتقدمة

22523

تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

ختم-مجلس-محافظي-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي

بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

5252

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

7549487321677051222 (1)

بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي حول رفع جديد للفائدة