الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يُقدم نصائح لجميع مستخدمي مكالمات الفيديو عبر الإنترنت

كلفته فاقت مليار دولار.. كيف اخترقت المقاومة جدار غزة الحديدي بسهولة ؟

"الأونروا" تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ

محمد الضيف .. من هو "ظل" المقاومة الذي صعق اسرائيل في طوفان الأقصى ؟

حماس تدعو للنفير العام في كل أنحاء العالم غداً

سطو وسرقة مبلغ مالي من صيدلية في عمّان

16.4 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

"الناجي الوحيد".. العثور على رضيع نجا من مبنى قصفه الاحتلال في غزة

نزول الارسال يشهد حادث تدهور وانقلاب باص على أحد المنازل - صور

عاجل

استشهاد قيادي في حركة الجهاد الاسلامي جراء قصف اسرائيلي على غزة

الخميس، 12-10-2023 11:27 ص

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

5252


الوكيل الإخباري - سجلت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، أعلى مستوياتها في أسبوعين، وتقترب من تجاوز مستوى الـ 1900 دولار للأوقية، بالتزامن مع تعثر الدولار وعائدات سندات الخزانة قبل تقرير التضخم الأمريكي المنتظر بفارغ الصبر، والذي قد يلقي بعض الضوء على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.

اضافة اعلان


وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1895 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.41% إلى 1882 دولار للأوقية.


وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% إلى 105.337 نقطة.


إقرأ ايضا
625e3e4f214ed818a02b829e

اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

222

وزير الطاقة السعودي: لا نملك عصا سحرية حول مصير أسعار النفط

file

16.4 % نسبة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية

2285451-1378182447

الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين

7549487321677051222 (1)

بيانات هامة من الفيدرالي الأمريكي حول رفع جديد للفائدة

Screenshot 2023-10-11 092449

النفط يواصل انخفاضه

أخبار متعلقة
2284781-935563715

الدولار يستقر مع ترقب صدور محضر الفيدرالي

LYNXMPEA5N0EK_L

الذهب عالمياً يهبط بقوة

euro-and-gold

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

LYNXMPEE5R1AR-ORUBS_L

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

0

الدولار يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

LYNXMPEJ8C066_L

الذهب ينخفض عالمياً مع ترقب تقرير التضخم الأمريكي