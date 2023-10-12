بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

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الخميس، 12-10-2023 05:09 م

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ختم-مجلس-محافظي-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي


الوكيل الإخباري - يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً، قد انتهى أخيراً من رفع الفائدة، خاصة وأن بيانات التضخم التي ظهرت اليوم لا تدعم رفع جديد على الفائدة.

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وصدرت بيانات التضخم اليوم لا تحمل أي مفاجآت كبيرة، حيث تجاوز مؤشري أسعار المستهلكين الرئيسي الشهري والسنوي التوقعات. فيما جاءت بيانات مؤشري المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي متوافقة مع التوقعات.
فيما جاءت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الصادرة منذ قليل مقاربة للتوقعات، وللقراءة السابقة.


وأشار العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة إلى أن جهود البنك المركزي لتهدئة الاقتصاد من خلال ارتفاع تكاليف الاقتراض يتم تضخيمها من خلال تحركات السوق الأخيرة التي تقوم بشكل أساسي ببعض هذه المهمة نيابة عنهم.


على وجه الخصوص، تركز الاهتمام على ارتفاع أسعار السندات الأمريكية، حيث لامس العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة أعلى مستوى في عقدين من الزمن الأسبوع الماضي. 


ومع ذلك، توقع المستثمرون أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة.


وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت الفائدة بالاجتماع المقبل، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة بنسبة 87.8% بالاجتماع المقبل، مقابل توقعات بنسبة 12.2% لرفعها بـ 25 نقطة. وكالات 

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