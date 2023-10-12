تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

الوكيل الإخباري - بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على تباين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.

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وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 % على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 % على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.



وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 % في سبتمبر الماضي.



وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.6 % في أغسطس .

