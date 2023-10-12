الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"الأردنية" تعلن أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا

قرار سعودي بشأن الاردن

الهاشمية تخرج دورة مراقبة محطات الطاقة الشمسية

افتتاح قنصلية فخرية للجمهورية التشيكية في العقبة

البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات اتهم فيها كتائب القسام بقتل الأطفال

الملك والرئيس الفلسطيني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد في غزة

كتائب القسام : قصفنا اسدود رداً على استهداف المدنيين في غزة

بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

حوارية حول تمكين الشباب سياسيا في الريشة

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 1448 شهيداً

عاجل

البيت الأبيض يتراجع عن تصريحات اتهم فيها كتائب القسام بقتل الأطفال

الخميس، 12-10-2023 05:41 م

تباين مؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم الأميركية

22523


الوكيل الإخباري - بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على تباين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من انحسار الضغوط الرئيسية على الأسعار، ما يزيد الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بلا تغيير الشهر المقبل.

اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 % على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 % على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.


وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 3.6 % في سبتمبر الماضي.


وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.6 % في أغسطس . 

إقرأ ايضا
252

ولي العهد السعودي يُعلن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد

6527de7b4c59b72eed21ee3f

أسعار الغاز في أوروبا تحلّق!

ختم-مجلس-محافظي-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي

بشائر سارة للمقترضين.. توقعات قوية بتثبيت الفائدة الشهر المقبل

2285591-1692478030

المركزي الأوروبي: عودة التضخم إلى 2 % ليست أمرا سهلا

000_1VZ0VJ

الذهب يرتفع عالمياً بعد صدور بيانات التضخم

LYNXNPEA9L0R3_L

بيانات التضخم الأمريكية تتجاوز التوقعات

أخبار متعلقة
5555

الأسهم الأوروبية تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية

36

الذهب عالمياً يواصل الارتفاع مع التصعيد بغزة

2268886-2119845873 (1)

الدولار يحافظ على استقراره قبيل قرار الفائدة

222

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

خخخخخخخ

الذهب يتراجع عالمياً والحذر يُسيطر قُبيل قرار الفائدة

424621_48_1695192887

للمقترضين من البنوك.. الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة