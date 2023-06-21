التضخم الأساسي في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما

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ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما خلال أيار الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الحكومي البريطاني.وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة- 7.1 % في أيار، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في نيسان عند 6.8%.وأضاف المكتب، أنه على أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.8% في أيار بأعلى من التوقعات البالغة 0.6% بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% في نيسان.وتشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، خلال اجتماعه المقبل، لتصل إلى 4.75% وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.