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الأربعاء، 21-06-2023 12:27 م

التضخم الأساسي في بريطانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما

التضخم


الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم السنوي الأساسي في بريطانيا إلى أعلى مستوى له في نحو 30 عاما خلال أيار الماضي، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني الحكومي البريطاني.اضافة اعلان


وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة- 7.1 % في أيار، فيما كانت التوقعات أن يستقر عند نفس مستواه في نيسان عند 6.8%.

وأضاف المكتب، أنه على أساس شهري ارتفع معدل التضخم الأساسي 0.8% في أيار بأعلى من التوقعات البالغة 0.6% بعد أن ارتفع بنسبة 1.3% في نيسان.

وتشير توقعات المحللين إلى أن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى، خلال اجتماعه المقبل، لتصل إلى 4.75% وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.



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