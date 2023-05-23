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الثلاثاء، 23-05-2023 09:21 ص

التضخم في أميركا يضعف شعور الأسر بالأمان المالي

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الوكيل الإخباري - قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إن موجة التضخم التي بلغت العام الماضي أعلى مستوى لها في 40 عاما ولا تزال مرتفعة، أدت إلى ضعف شعور الأسر الأميركية بالأمان المالي.

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وقالت أسر كثيرة إن أفرادها خفضوا مدخراتهم لتدبير أمور حياتهم، وأجلوا عمليات شراء أو استبدلوا منتجات بأخرى أرخص في أثناء التسوق.


وفي مسح سنوي يظهر آثار التضخم المدمرة على ثقة الأميركيين في الاقتصاد، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن نسبة المشاركين الذين قالوا إن "أوضاعهم المالية على الأقل بخير" في عام 2022 تراجعت خمس نقاط مئوية إلى 73 % وهي أكبر نسبة تراجع منذ إطلاق المسح قبل عشر سنوات.

وارتفعت نسبة من قالوا إنهم أسوأ حالا، بمقدار 15 نقطة لتصل إلى 35% لتسجل أعلى مستوى حتى الآن منذ أن بدأ البنك المركزي الأميركي طرح هذا السؤال لأول مرة في عام 2014.


ورغم أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يقل عن 4 % منذ يناير 2022، إلا أن 18 % فقط من المشاركين صنفوا الاقتصاد الوطني على أنه "جيد" أو "ممتاز"، بانخفاض عن نسبة 50 % المسجلة في عام 2019. ( سكاي نيوز )

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