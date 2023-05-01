المركزي الأوروبي يتجه لرفع جديد على الفائدة

الوكيل الاخباري - يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس لرفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

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وترجح الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى 2% الذي حدده المصرف هدفا له.



وسبق للبنك أن رفع الفوائد بإجمالي 3,5 % منذ يوليو من العام الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية مطلع 2022.



إلا أن النقاش يدور حاليا حول مقدار الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل ستكون 50 نقطة أساس بشكل مماثل لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة؟، أم ستقتصر على 25 نقطة أساس؟ ( سكاي نيوز )

