الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

بيان عمّان الختامي حول اجتماع مباحثات حل الازمة في سورية

الزراعة تبدأ بتطبيق نظام العمل عن بعد

300 مسيرة في كل أنحاء فرنسا تزامنا مع عيد العمال

الأسد يصدر مرسوما يقضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال

رفع كلفة بدل خدمات زراعية - تفاصيل

إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - أسماء

الطراونة: مخاطبة رئيس الوزراء لفتح باب التعيين بالضمان

فنون اليرموك تفوز بالمركز الثاني في مسابقة فن بلا حدود الروسية

العدوان: تأمين صحي للمتبرعين بالدم لمدة 6 أشهر

اتفاقية تعاون بين مؤسسة التدريب المهني وصندوق المعونة

 
الإثنين، 01-05-2023 02:43 م

المركزي الأوروبي يتجه لرفع جديد على الفائدة

444


الوكيل الاخباري - يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس لرفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

اضافة اعلان


وترجح الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى 2%  الذي حدده المصرف هدفا له.


وسبق للبنك أن رفع الفوائد بإجمالي 3,5 % منذ يوليو من العام الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية مطلع 2022.


إلا أن النقاش يدور حاليا حول مقدار الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل ستكون 50 نقطة أساس بشكل مماثل لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة؟، أم ستقتصر على 25 نقطة أساس؟ ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
140-040400-subscription-average-five-year-us-treasury-bonds_700x400

عائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

main_image63fdf58064ea9

بنك جي بي مورغان يستحوذ على جميع ودائع فيرست ريبابليك

1202310125330675058693

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

4202310113927927094818

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

2172141-1918839605

تقرير: 14 مليون وظيفة ستختفي عالمياً خلال 5 أعوام

644f6e0cae8d1

صادرات الزرقاء التجارية تسجل 9.5 ملايين دينار الشهر الماضي

أخبار متعلقة
6439add142360475981aede8

ماذا يحتاج العرب لإنشاء بنك موحد وعملة واحدة؟

دبي-عقارات

التضخم السنوي في دبي يتباطأ إلى 4.3% في آذار الماضي

440611-69902517

الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج

2161661-1893355025

التضخم في السعودية يرتفع 2.7 % خلال مارس .. أقل مستوى خلال 8 أشهر

2161506-861789306

تقرير: تباطؤ التضخم الأمريكي إلى 5 % غير كافٍ لوقف رفع الفائدة

ذهب2

الذهب يصعد عالمياً مع زيادة الرهانات على وقف رفع الفائدة